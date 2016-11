Jogando na Croácia, coloradense relembra amizade com meia da Chapecoense e lamenta tragédia

O atacante Héber Araújo, de 25 anos, lamentou a morte do ex-companheiro de clube, o jogador da Chapecoense Cléber Santana, nas redes sociais.

Em forma de homenagem ao amigo, Héber, que hoje atua pelo Slaven Belupo da Croácia, postou uma foto em seu perfil do facebook com o meia e ex-companheiro de Avaí (SC) Cléber Santana.

Héber atuou junto com Cléber no Avaí no ano de 2014 e ao Extra de Rondônia relatou como era o Cléber como pessoa. “O Cleber foi uma das pessoas mais especiais com quem trabalhei. Ele era único, sempre alegre. Éramos bem amigos quando jogamos no Avaí em 2014. Ele deixará muitas saudades. Conheci também o zagueiro Thiego; jogamos juntos no figueirense em 2013”, comentou Héber.

Sobre a tragédia que matou 75 pessoas, sendo 19 jogadores do elenco da Chapecoense, Héber disse: “Não tem o que comentar num momento tão complicado como esse. Não só o Brasil, mas o mundo parou diante dessa tragédia. Só peço a Deus que possa confortar o coração de todos os familiares dos envolvidos nessa tragédia”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Redes Sociais