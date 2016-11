Motociclista ferida em acidente na Paraná

Um acidente foi registrado por volta das 10h00 desta terça-feira, 29, num acesso ao pátio de posto de gasolina, localizado na Avenida Paraná, em Vilhena.

Segundo apurado no local, uma mulher condutora da Honda Biz foi socorrida ao Hospital Regional após bater na lateral da caminhonete Hilux e sofrer escoriações nos braços.

A vítima, a exemplo da condutora da Hilux, trafegavam no mesmo sentido (Paraná/BR-364) quando a caminhonete sinalizou para entrar no pátio do posto e a motociclista colidiu na lateral.

A polícia foi ao local e registrou o acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia