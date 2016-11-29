Ofertas de empregos deste terça-feira
*AUXILIAR DE COZINHA
-ATENDENTE COM EXPERIÊNCIA (CURICULUM NO SINE)
BIOMEDICA
CADISTA
CAIXA COM EXPERIÊNCIA (CURRICULUM NO SINE)
ESTETICISTA
MECANICO INDUSTRIAL JBS COUROS (COLORADO DO OESTE)
MONTADOR E SOLDADOR DE INOX
NUTRICIONISTA (F)
OPERADOR DE MAQUINA FIXA (M) REMOINHO
PADEIRO (COM EXPERIENCIA)
POLIDOR DE PISO
SALGADEIRA (DEIXAR CURRICULUM NO SINE)
TEC. DE SEG. DO TRABALHO(COM EXPERIÊNCIA)
TEC. REFRIGERACAO DE AR – CONDICIONADO
TEC. ENFERMAGEM
TORNEIRO MECANICO COM EXPERIENCIA
ZELADORA COM EXPERIÊNCIA(SERVIÇO TEMPORARIO)
GERENTE PARA SERVIÇOS GERAIS ÁREA RURAL (M)
MOTORISTA BI-ARTICULADO(BITREM E RODOTREM COM EXPERIÊNCIA EM TRANSPORTE INFLAMÁVEL)
SINE ESTADUAL DE VILHENA/RO
AV. CELSO MAZZUTTI, Nº 5147 JARDIM ELDORADO
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VILHENA/RO CEP: 76980-000
CONTATO: (69) 3322-4800
A DIREÇÃO