 
terça-feira, 29 de novembro de 2016 | Publicado por:

Ofertas de empregos deste terça-feira

 

SINE-Vilhena*AUXILIAR DE COZINHA

-ATENDENTE COM EXPERIÊNCIA (CURICULUM NO SINE)

BIOMEDICA

CADISTA

CAIXA COM EXPERIÊNCIA (CURRICULUM  NO SINE)

ESTETICISTA

MECANICO INDUSTRIAL JBS COUROS (COLORADO DO OESTE)

MONTADOR E SOLDADOR DE INOX

NUTRICIONISTA (F)

OPERADOR DE MAQUINA FIXA (M) REMOINHO

PADEIRO (COM EXPERIENCIA)

POLIDOR DE PISO

SALGADEIRA (DEIXAR CURRICULUM NO SINE)

TEC. DE SEG. DO TRABALHO(COM EXPERIÊNCIA)

TEC. REFRIGERACAO DE AR – CONDICIONADO

TEC. ENFERMAGEM

TORNEIRO MECANICO COM EXPERIENCIA

ZELADORA COM EXPERIÊNCIA(SERVIÇO TEMPORARIO)

GERENTE PARA SERVIÇOS GERAIS ÁREA RURAL (M)

MOTORISTA BI-ARTICULADO(BITREM E RODOTREM  COM EXPERIÊNCIA EM TRANSPORTE INFLAMÁVEL)

 

SINE ESTADUAL DE VILHENA/RO

AV. CELSO MAZZUTTI, Nº 5147   JARDIM  ELDORADO

  • VILHENA/RO     CEP: 76980-000

    CONTATO: (69) 3322-4800

 

virada
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A DIREÇÃO