Ônibus escolar quebra em plena via pública

No começo da tarde desta terça-feira, 29, um ônibus escolar quebrou em plena via pública, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o veículo trafegava pela Rua Duque de Caxias, sentido Avenida José do Patrocínio, quando no cruzamento com a Avenida Liberdade quebrou a barra de direção.

Mesmo assim, o motorista tentou estacionar o veículo para não atrapalhar o trânsito, e após chamar o mecânico da empresa, porém, não conseguiu seu intuito. O ônibus ficou quase todo no meio da via.

O condutor deixou o carro no local e foi em busca de socorro, para retirar o veículo do meio da avenida.

No local não havia nenhum tipo de sinalização indicando que o veículo estava quebrado. A Polícia de Trânsito não foi acionada para prestar apoio. Apenas uma monitora da empresa estava dentro do ônibus.

