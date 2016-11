Projeto que prepara alunos para universidade encerra curso com entrega de certificados

O projeto social “Educação Solidária a Caminho da Universidade” encerrou no sábado, 26, mais um ano de atividades de preparação dos estudantes para o Enem. A cerimônia de entrega de diplomas aconteceu no restaurante Angeline.

O coordenador do projeto e presidente da Associação de Moradores dos Setores Oito e Nove (ASMON), José Moreira Lima, contou que a cerimônia teve a participação de autoridades, alunos e professores.

De acordo com Lima, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), pastor Genivaldo Santos, participou da cerimônia entregando certificados, além disso, o advogado Cesar Stefanes também participou representando a deputada estadual Rosangela Donadon.

Lima ressaltou em sua visita ao Extra de Rondônia a oportunidade oferecida de forma gratuita de alunos de baixa renda se prepararem para ingressar à universidade, através do Enem e vestibular.

Este ano cerca de 50 estudantes participaram do curso que foi realizado este ano na escola estadual Zilda da Frota Uchôa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação