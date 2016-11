Rapaz alvejado a tiros morre na UTI do HR

Por volta das 02h40 desta terça-feira, 29, Cristiano Pereira Mendes, de 25 anos, mais conhecido por “Feio”, alvejado por disparos de arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena.

Na ocasião, Feio, que segundo a polícia, tinha envolvimento com o mundo do crime, estava num salão de beleza na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, e jogava sinuca com colegas, quando dois homens chegaram numa moto, o carona desceu de arma em punho, foi até Cristiano e efetuou seis disparos, sendo que quatro acertaram a vítima.

Feio foi socorrido pelos bombeiros ao pronto-socorro do HR, ficando internado na UTI, não resistindo, morreu.

O corpo da vítima está no necrotério da funerária São Matheus e a partir das 7 horas passará por necropsia. Após, será liberado para a família providenciar velório e sepultamento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia