Rosani Donadon escolhe dirigentes de secretarias municipais em Vilhena

A prefeita eleita em outubro passado, Rosani Donadon (PMDB), já definiu a maioria dos titulares do primeiro escalão de seu governo, que assume com ela no início de janeiro.

O Extra de Rondônia divulgou alguns nomes no início de novembro, na coluna “Cego, Surdo e Mudo”. Entretanto, outros nomes também foram confirmados.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, apenas três cargos ainda restam para fechar o staff principal de Rosani, além dos adjuntos.

A equipe deve realizar reunião na próxima semana para traçar metas de trabalho e “afinar as violas”.

A lista dos nomes selecionados, com os respectivos cargos, é a seguinte:

o vice-prefeito Darci Cerutti fica na Secretaria de Indústria e Comércio; Arijoan Cavalcante vai para a Fazenda; Moacir Ueda para a Controladoria; Raquel Donadon na Educação; Isaias Donadon na SEMOSP; César Stefanes no SAAE; Valdinei “Lulinha” no Planejamento.

Ivete Pires de Souza na secretaria Governamental; José Natal Pimenta Jacob no Esporte – tendo como adjunto o Professor Aires; Nair Cerutti na Ação Social (com Juliana Paula como adjunta); o jornalista Esteban Vera na Comunicação – também com adjunto definido, Kanitar Orbest; Djavan Santos no comando da Fundação Cultural.

O pastor Jorge para o Meio Ambiente; Rogério Henrique de Medeiros na Agricultura; Miguel Câmara na Administração; e Mario Gardini na Procuradoria-Geral.

Os cargos ainda indefinidos são a titularidade da secretaria municipal de Saúde, onde o critério para a escolha será formação técnica no setor; Chefia de Gabinete, Terras e secretaria municipal de Trânsito; além dos adjuntos das pastas onde ainda não foram confirmados nenhum dos futuros ocupantes da função.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia