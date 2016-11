Acidente em trecho perigoso da BR-364 deixa três hospitalizados

O acidente foi registrado por volta das 16h00 desta quarta-feira, 30, no perímetro urbano da BR-364, acesso ao Posto Catarinense, trecho perigoso da BR-364, em Vilhena.

Segundo apurado no local, três pessoas envolvidas no acidente foram socorridas com ferimentos leves ao Hospital Regional. A colisão se deu após duas motos que trafegavam em sentidos opostos se chocarem na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou o guincho para remoção de uma das motos que possuía carretinha. A outra moto envolvida no acidente foi removida do local com autorização dos policiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia