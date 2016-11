Cerimônia reúne mais de 100 judocas para troca de faixas em Colorado; veja fotos

No sábado, 26, foi realizada na sede da Associação de Judô Matsubara (AJM), em Colorado do Oeste uma cerimônia de troca de faixas regulamentadas pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Participaram do evento 111 judocas.

O evento contou com a presença de vários convidados dentre eles, o médico Dr. Valdez Lopes da Silva que foi judoca da AJM na década de 80, e que atualmente reside em Peruíbe(SP) e representou o grupo “Judô Matsubara Sempre”.

Durante a cerimônia Valdez representando todos os alunos da AJM homenageou o fundador da associação e introdutor do judô de Rondônia, Shihan Sensei Bunichi Matsubara, bem como o atual líder da AJM, Sensei Emílio Massaki Matsubara, o popular “Massá”.

Após a entrega de faixas, foi servido um jantar de confraternização com música ao vivo no Centro de Tradiçoes Gaúchas (CTG), para mais de 500 convidados. A direção da associação agradeceu aos participantes do evento pelo apoio.

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia/ Nilo Coradine