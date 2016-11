Concorra a ingressos para “Baile do Hawai” especial de férias

Com ambiente decorado, diversidade em drinks, música eletrônica e ao vivo com o melhor do pagode e sertanejo universitário, o “Baile do Hawai” promete animar a noite de sábado, 10, de dezembro.

O “Baile do Hawai” edição especial de férias acontece no antigo Botequim. O cantor Isaque Donadon, e Boni e Rapaziada, são algumas das atrações da noite.

Os ingressos para o evento já estão à venda no valor de R$25,00, e os da área vip por R$40,00, os pontos de venda são: Banca do Zoio, Banca da Brigadeiro e Casa dos Ingressos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8441-1403.

O Extra de Rondônia em parceria com a WS Publicidade vai sortear para os internautas dois ingressos.

Para participar da promoção e concorrer aos ingressos os internautas têm que responder à seguinte pergunta: “Quando acontecerá o Baile do Hawai, edição de férias?”

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado no sábado, 03 de dezembro, e o nome dos ganhadores serão divulgados no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação