Em Colorado, prefeito eleito fala em transição e aposta em perfil técnico para compor secretariado

O processo vem sendo acompanhado atentamente por José Ribamar de Oliveira, o “Professor Ribamar”, que venceu as eleições de outubro.

Em entrevista por telefone com o Extra de Rondônia, ele afirmou que compôs comissão com seis integrantes, os quais estão tendo acesso as informações do Município e trabalham com equipe nomeada pelo atual prefeito.

Ribamar também falou sobre a composição de seu secretariado, assim como da relação com os vereadores que tomas posse em janeiro.

Segundo o prefeito eleito, a transição está acontecendo dentro das expectativas, com total normalidade. “O trabalho está sendo desenvolvido de forma tranquila e abrangente, sem ocorrência de divergências”, afirmou.

No entanto, ele disse que ainda precisa de mais informações para poder definir ações a serem tomadas imediatamente após a posse.

Quanto ao seu primeiro escalão, Ribamar afirmou que a maioria dos nomes já estão definidos, porém não quis antecipar nenhum detalhe a respeito de quem são as pessoas. “Posso garantir que estamos trabalhando no sentido de compor uma equipe altamente capacitada, a partir de critérios técnicos apropriados para exercer as funções”, ressaltou.

Os nomes devem ser anunciados após a cerimônia de diplomação. Quanto a relação com a próxima legislatura, o prefeito disse que elegeu quatro vereadores em sua coligação, mas tem boa relação com os demais. “Neste momento todos estão imbuídos pelo propósito de trabalhar pelo bem de Colorado do Oeste, portanto acredito que a relação será produtiva para o Município”, frisou.

Para evitar algum tipo de enfrentamento com os vereadores, Professor Ribamar garantiu que não está interferindo em assuntos relativos ao Legislativo, caso da escolha da Mesa Diretora.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia