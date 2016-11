Enfarte mata pioneiro vilhenense

Faleceu nesta quarta-feira, 30, o comerciante Olmiro Luiz Rech, vítima de ataque cardíaco fulminante.

De acordo com a família, ele não apresentava graves problemas de saúde, com a morte sendo repentina. O enfarte ocorreu por volta do meio-dia.

Morador de Vilhena desde 1.975, Olmiro tinha 77 anos de idade. Ele deixa filhos e netos na cidade. O velório será realizado a partir do início da noite de hoje, na capela do Cemitério Cristo Rei, com o sepultamento acontecendo amanhã, às 09 horas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família