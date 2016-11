Justiça Eleitoral define data de diplomação em cinco dos sete municípios do Cone Sul

A Justiça Eleitoral definiu as datas de diplomação dos eleitos em cinco dos sete municípios do Cone Sul de Rondônia.

Estão definidas as programações dos eleitos aos cargos de prefeito, vice e vereadores na última eleição nos municípios de Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Colorado e Cabixi. As exceções são Vilhena e Chupinguaia.

O Extra de Rondônia entrou com o Fórum Eleitoral de Colorado do Oeste, que informou a diplomação dos eleitos desse município para o sábado 10 de dezembro, na sede do próprio Fórum.

Diferente que em outros anos, a diplomação dos eleitos de Cabixi ocorrerá na sexta-feira, 09 de dezembro, no próprio município e ainda sem local definido. Normalmente a diplomação acontecia no Fórum de Colorado, por estar dentro de sua circunscrição eleitoral.

Já a diplomação dos eleitos de Pimenteiras, Corumbiara e Cerejeiras, ocorrerá na sexta-feira, 16 de dezembro, no auditório do Fórum Eleitoral deste último município, no mesmo dia, porém em diferentes horários.

Conforme a programação, as autoridades de Cerejeiras iniciam a série de diplomações às 08h00. Logo, às 09h15 será a vez dos eleitos de Pimenteiras do Oeste e, na sequência, às 10h30, os de Corumbiara.

Com relação aos municípios de Vilhena e Chupinguaia, ainda não há data definida. Ao Extra de Rondônia, a chefe do Cartório Eleitoral local, Fabiola Canuto, disse que aguarda a análise da prestação de contas de quatro vereadores eleitos de Chupinguaia, além do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da candidata de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB). O Fórum Eleitoral de Vilhena tem dentro de sua jurisdição o município de Chupinguaia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia