Manutenção das rodovias e repasse do Fitha são prioridades do governo para 2017

Na reunião com os prefeitos recém-eleitos, que assumirão o mandato a partir de janeiro de 2017, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, atentou que no próximo ano as ações serão focadas na manutenção da malha viária estadual.

Com relação aos repasses do Fundo para Infraestrutura de Transportes e Habitação (Fitha), o diretor afirmou que o governador Confúcio Moura quer prioridade no pagamento dos convênios que são firmados com as prefeituras.

A fala do diretor do DER ocorreu na manhã dessa terça-feira (29), no encerramento do 1º Encontro dos Novos Gestores aberto em Porto Velho na segunda-feira (28) pelo governo estadual em parceria com a Associação Rondoniense dos Municípios (Arom).

Conforme Ezequiel Neiva, como tem feito desde o início da gestão do governador Confúcio Moura, em 2011, o governo não deixará de ajudar às prefeituras. No entanto, segundo ele, primeiro o DER cuidará das rodovias estaduais, cujo objetivo é deixar a malha viária estadual 100% recuperada. “Vamos priorizar nossas estradas. Somente depois poderemos pensar em ajudar às prefeituras, por isso peço planejamento aos prefeitos que assumem a partir de janeiro de 2017”, declarou Neiva.

Entre as observações, o diretor pediu atenção dos prefeitos para que encaminhem os convênios do Fitha para o DER o mais cedo possível, e disse que os recursos serão liberados em regime de prioridade. “Quanto mais cedo encaminharem os convênios, mais cedo receberão os recursos e ainda terão tranquilidade para a comprovação”, alertou Neiva ao destacar que o Gerência de Convênios do DER está à disposição das equipes de transição das prefeituras.

Emendas parlamentares

Ezequiel Neiva orientou os prefeitos a procurarem os deputados estaduais, federais e senadores, na busca por emendas para somar com os repasses do Fitha, pois os parlamentares “sabem muito bem do momento difícil pelo qual passam que as prefeituras”. “Então vamos cobrar, vamos pedir”, orientou.

Autor e foto: Nilson Nascimento