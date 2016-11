Maurão confirma entrega de equipamentos agrícolas para associações

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), confirmou durante audiência com o prefeito de Rolim de Moura, Luizão do Trento (PSDB), que fará a entrega de máquinas e equipamentos agrícolas para associações rurais do município.

Os implementos, que ampliarão a capacidade produtiva de pequenos produtores, foram adquiridos através de emendas de Maurão e serão entregues no começo do próximo ano, após a finalização do processo administrativo que envolve a aquisição.

“Temos apoiado o setor produtivo, destinando emendas e beneficiando associações rurais, que passam a trabalhar com muito mais resultados, aumentando a capacidade produtiva e gerando mais renda aos produtores”, destacou Maurão.

Luizão, que estava acompanhado dos vereadores Gerson Bastos (PSD) e Fabrício Melo (PSD), que foi eleito vice-prefeito para o próximo mandato, agradeceu por mais esse benefício para o município e aproveitou para apresentar novos pleitos.

“Precisamos substituir as pontes de madeira por galerias, construídas com os tubos galvanizados, chamados de tubos ármicos, dando mais durabilidade nos serviços”, completou.

Outra solicitação foi o apoio para a recuperação do asfalto urbano no município, além da construção de novos trechos. “Rolim tem uma usina de asfalto e o governo está atuando, fazendo o recapeamento e construindo asfalto novo nas ruas e avenidas, mas é preciso avançar mais e vamos trabalhar neste sentido”, finalizou Maurão.

