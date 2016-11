Motorista perde controle em rotatória e tomba caminhão

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 30, na BR-174, rotatória de acesso ao aeroporto, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de um caminhão Mercedes Benz 1513, com placas de Ji-paraná, trafegava pela rodovia sentido Vilhena, estava carregado com bobinas de zinco, quando na rotatória perdeu o controle e capotou.

Além do condutor, estava no caminhão um ajudante, nenhum deles foi identificado até o momento, pois foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia