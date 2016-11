Oitavo suplente, empresário vai tomar posse na Câmara de Vereadores

O novo vereador vilhenense Édio Bispo Sales, que assume a cadeira que estava ocupada por Heloísa Bueno por determinação da Justiça, toma posse nesta quinta-feira 1º, pela manhã.

Édio já participa em seguida de sessão importante no Parlamento.

A cerimônia será realizada na sala da presidência do Poder Legislativo de Vilhena, às 07h30, antes das sessões extraordinárias marcadas para apreciar e votar as contas do prefeito afastado Zé Rover, relativas aos anos de 2.013 e 2.014.

O novo vereador terá mandato curto, pois resta apenas um mês para o encerramento da atual legislatura.

Além de Édio do Terraçus, tomaram posse os seguintes suplentes: Helena Maria Rodrigues de Queiroz (Leninha do Povo), Vera Lucia Borba (Vera da Farmácia), Heloisa Bueno Matiello, Pastor Francis Godoy, Hernando Lucena e Elias da Sucam.

A Câmara também convocou Antônia Elza de Oliveira Magalhães (Elza da Saúde), mas foi afastada do cargo minutos após tomar posse; o ex-vereador José Cândido Gonçalves de Espíndula também foi convocado, mas não assumiu a vaga por pendengas judiciais.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação