PM recupera objetos e detém suspeitos pelo furto

Na manhã desta quarta-feira, 30, a Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação que três homens haviam forçado o portão de uma casa na Rua 10314, no bairro Barão do Melgaço III, e invadido imóvel.

A testemunha foi à frente da residência e esperou os suspeitos, que após um tempo saíram carregando uma TV e algumas bolsas. Ao verem que tinham sido descobertos, os suspeitos deixaram a TV no chão e fugiram de bicicleta levando as bolsas.

Assim que a guarnição chegou ao local à testemunha passou as características dos suspeitos. De imediato os policiais começaram a fazer buscas pela região e localizaram o trio próximo a BR-174. Com eles foram recuperadas as bolsas com diversos produtos furtados na residência.

Os suspeitos foram identificados como sendo Alesandro Rodrigues, de 34 anos, Ademir Vieira, de 41 anos, o terceiro suspeito recusou a falar o nome.

Diante dos fatos, receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia