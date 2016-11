Por benefícios para Vilhena, Rosani estreita parceria com superintendência da CEF

A prefeita eleita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), participou nesta quarta-feira, 30, junto com o vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM) de uma reunião com Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal (CEF), em Porto Velho.

De acordo com a prefeita eleita, a reunião teve como objetivo estreitar a parceria da Prefeitura de Vilhena com a CEF.

Rosani ressaltou que na reunião também foram discutidos outros temas, entre eles detalhes sobre convênios e obras executada da Prefeitura Municipal.

A CEF vem diversificando suas áreas de atuação com pacotes de serviços que visam auxiliar na administração com investimentos e soluções para a área de gestão urbana, politicas sociais, meio ambiente e saneamento, gestão pública, produtos e serviços bancários, área rural, patrimônio cultural e histórico, combate a miséria, habitação e gestão urbana. “Estamos buscando parcerias para fazer um bom trabalho na administração municipal de Vilhena e fazer nosso município voltar a crescer com qualidade de vida para os vilhenenses”, finalizou Rosani.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação