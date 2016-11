Rosangela Donadon participa do 1º Encontro de Novos Gestores Municipais em Porto Velho

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou do I Encontro dos Novos Gestores Municipais do Estado de Rondônia, realizado entre os dias 28 e 29, no município de Porto Velho.

O encontro reuniu prefeitos e vice-prefeitos eleitos para debater sobre o tema: “A nova gestão estratégica, desafios para o desenvolvimento”, que visa orientar os prefeitos sobre tributos, empreendedorismo e desenvolvimento e integração entre municípios e o governo estadual, dentre outros assuntos.

A deputada Rosangela Donadon disse que o encontro é muito válido, pois apresenta aos novos prefeitos o atual cenário do país e, como cada gestor pode administrar o município visando o equilíbrio financeiro e o desenvolvimento da cidade. “Estamos passando por período muito sensível, precisamos pensar sobre as reais necessidades dos municípios e como algumas decisões podem ajudar a população”, falou a deputada.

Para a parlamentar, debater sobre os novos desafios na gestão municipal faz com que os gestores públicos iniciem seus mandatos com mais consciência de suas responsabilidades. “Temos um Estado rico e próspero, e isso se deve ao fortalecimento dos municípios, dar continuidade ao desenvolvimento é pensar nas cidades como peças fundamentais”, pontuou Rosangela Donadon.

A deputada finalizou parabenizando o Governo do Estado, a Associação Rondoniense de Municípios (AROM), que foram os responsáveis pela organização do encontro em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e a Nefron – Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira.

Texto e foto: Assessoria