SÁBADO: campanha deve vacinar mais de 20 mil cães e gatos

No dia 3 de dezembro a Vigilância Sanitária começa mais uma campanha de vacinação antirrábica canina e felina em Vilhena.

A meta da campanha é vacinar 16.500 cães e 4.819 gatos no município. Para atingir o objetivo, a Vigilância Sanitária conta com o apoio da população e comunica a todos os pontos de vacinações.

Unida básica Liro Hoesel (Cristo Rei), Unidade Básica Afonso Mansur (Nova Vilhena), Unidade Básica Leonardo (Setor 8), Unidade Básica Industrial (Setor Industrial), Unidade Básica Vitalina Gentil (Bairro São José), Unidade Básica Assosete (Setor 12), Escola Martinho Lutero, Escola Marechal Rondon, Escola Zilda, Escola Maria Arlete, Escola Vilma Vieira, Escola Genival Nunes, Escola Ângelo Mariano Donadon, Escola Dalila Donadon, Escola Hermógenes Nogueira, Escola Ronaldo Aragão (Bairro São José), Unir, EJA (Supletivo), Creche Abílio Nicolielo, Creche Santa Luzia, Praça Ângelo Spadari, Praça Nossa Senhora Aparecida, Praça 5º BEC, Supermercado Sanches, Bar do Cunha (Embratel), Bar Tucunaré (Cohab), Sorveteria do Darci (em frente ao mercado Campeão), Comercial Cardoso (Bairro Cristo Rei), IESA e Escritório Barão do Melgaço III (em frente ao IFRO).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração