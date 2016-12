Calote do Governo deixa 700 alunos sem transporte em Corumbiara

A prefeitura do Município suspendeu as aulas em todos os estabelecimentos de sua alçada a partir de hoje por não ter dinheiro para abastecer os ônibus de transporte escolar.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, a falta de verbas é decorrente do descumprimento do Estado ao convênio firmado com o Município para custeio dos serviços.

Os recursos vem sendo repassados com expressivo atraso, obrigando a prefeitura a arcar com a despesa e receber depois, gerando prejuízos e agora o colapso. Mais de 700 estudantes são prejudicados pela situação.

Segundo fontes do site, a titular da Secretaria de Estado da Educação, Aparecida de Fátima Gavioli Soares, não tem agido de forma correta com os repasses dos convênios destinados a garantir transporte aos estudantes rondonienses que estão na rede pública.

O caso de Corumbiara é o mais contundente, porém sabe-se que a situação não é diferente em Vilhena, que não recebeu nenhum centavo do convênio relativo a este ano.

A suspensão das aulas em Corumbiara foi determinada nesta quinta-feira, 01, por prazo indeterminado. “Enquanto o Estado não regularizar o repasse não haverá condições de colocar a frota à disposição dos alunos”, disse o informante do site.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia