Cantata de Natal será apresentada hoje em Vilhena

O coral infantil da Escola Adventista apresenta uma Cantata de Natal intitulada “Jesus faz a diferença”, hoje, quinta-feira, 01, em Vilhena.

O evento que chega sua 5ª edição será realizado neste ano na praça de alimentação do Park Shopping Vilhena, as 19h00.

O coral, que conta com mais de 100 vozes é composto por crianças com idade entre 03 a 10 anos e será regido pela professora Marcia Kuiper.

Educação Adventista

A Escola Adventista de Vilhena faz parte da tradicional Rede Adventista de Educação, com mais de 7.500 colégios e universidades, estando presente em 165 países. São 1,8 milhão de alunos no mundo todo, sendo que no Brasil são 458 unidades escolares, 7 instituições de Ensino Superior e cerca de 94 mil professores comprometidos com a excelência educacional.

Texto: Queitiane Rodrigues

Fotos: Arquivo