CTG Sinuelo do Norte com jantar dançante nesta sexta

Nesta sexta-feira, 2, vai ter jantar dançante no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, na Avenida José do Patrocínio, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com o gaiteiro e promotor da festa, Irineu Lachinsck e sua esposa Noeli, o jantar custa apenas R$ 10,00 e após musica ao vivo para dançar e se divertir a vontade. A comunidade em geral está convidada. O cardápio será comidas típicas do Sul.

O baile será animado pelo cantor Eder, com participação de Roberto, entrada no baile é gratuita, paga apenas o jantar que será servido a partir das 20 horas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo