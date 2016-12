Deputados estaduais reforçam recursos para Vilhena

O apoio para o município de Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, foi mais uma vez discutido durante audiência nesta quarta-feira (30), no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa, entre o presidente Maurão de Carvalho (PMDB), a deputada estadual Rosângela Donadon (PMDB) e a prefeita eleita Rosani Donadon (PMDB).

O município, a exemplo da maioria dos demais do País, está com a situação financeira no limite, com o aumento crescente nas despesas e obrigações municipais, com a gradativa diminuição nas receitas.

“Realmente, não está fácil ser prefeito e assumir uma responsabilidade enorme, que é gerir um município. Eu fui prefeito e sei dos desafios e das dificuldades. Em razão disso, tenho atuado de forma municipalista e apoiado as prefeituras”, explicou Maurão.

A deputada Rosângela disse contar com o apoio do presidente, na destinação de emendas para Vilhena. “Vou encaminhar emendas de minha autoria, mas também quero reforçar o pedido de apoio do presidente e de mais alguns parlamentares, para que possamos ajudar a prefeita Rosani nessa difícil tarefa de retomar o crescimento de Vilhena”, observou.

A futura prefeita agradeceu pelos compromissos dos parlamentares, já assumidos com Vilhena, e disse que apenas construindo uma boa relação com as diferentes forças políticas será possível superar os obstáculos e fazer mais pelo município.

“É o momento de nos darmos as mãos, de somar esforços e buscar parcerias com quem está disposto a contribuir com o município. O presidente da Casa sempre manifestou a sua confiança em nosso trabalho e com certeza será um dos principais apoiadores de nossa gestão”, garantiu Rosani.

A parceria entre os dois parlamentares para viabilizar recursos foi reforçada e, com o Orçamento de 2017 em aberto, a definição de emendas será feita após a posse, quando forem definidas as prioridades e demandas mais urgentes de Vilhena.

Texto e foto: Assessoria