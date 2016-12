Descumprimento de acordos e dívida com IPMV leva vereadores a reprovar contas de Rover

Conforme o Extra de Rondônia antecipou no início da semana, os vereadores de Vilhena rejeitaram as prestações de contas do prefeito afastado Zé Rover, relativas aos anos de 2.013 e 2014.

O Parlamento local seguiu a mesma linha adotada pelo Tribunal de Contas do Estado, que também reprovou os balanços financeiros do primeiro biênio da administração atual, posicionamento manifestado há vários meses. A decisão do plenário foi unânime.

O assunto foi debatido na manhã de hoje, em sessões extraordinárias convocadas para tal fim.

Apenas três vereadores se manifestaram na tribuna acerca da questão: Professora Valdete, Ernando Lucena e Pastor Francis Godoy.

Não houve muita diferença entre os discursos, que giraram em torno dos problemas enfrentados com a atual gestão, acusada de prática de corrupção e desvio de verbas em vários projetos e ações.

Após o término da sessão Lucena conversou com a reportagem do Extra de Rondônia, justificando seu voto. “Em primeiro lugar já havia parecer do Tribunal de Contas rejeitando os balanços e apontando vários pontos controversos, e não me parecia certo ir contra tal conclusão. E é claro que tudo o que foi revelado pelas autoridades policiais, jurídicas e Ministério Público sobre a conduta e a forma de gerir os recursos nesta administração impede qualquer pessoas de bom senso a aprovar as prestações de contas”, declarou.

O fato gera mais problemas para o prefeito afastado, que pode ser responsabilizado na forma da lei pela reprovação.

Entre os fatores que levaram a tal situação estão a entrega de balancetes mensais fora do prazo constitucional; falta de cumprimento de acordo judicial para pagamento de precatórios; e elevação da dívida do Município com o Instituto Previdenciário Municipal de Vilhena devido a prática de descontar o tributo dos servidores e atrasar os repasses à instituição, gerando multas e juros injustificáveis.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia