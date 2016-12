Em consonância com MPE, Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Rosani Donadon

Uma das primeiras e mais importantes etapas para que Rosani Donadon (PMDB) se torne prefeita de Vilhena, de fato, foi definida nesta quarta-feira, 30: a Justiça Eleitoral aprovou suas contas de campanha.

A decisão é do juiz eleitoral Anderson Cavalcante Fecury, que seguiu argumentos no parecer do analista e do Ministério Público Eleitoral (MPE) que pugnou pela aprovação das contas de campanha em 18 de novembro passado.

Ao aprovar as contas, o magistrado explicou que “verifica-se que a candidata apresentou a prestação de contas respeitando o prazo estabelecido no artigo 45 da cidade Resolução, portanto, tempestivas as contas. Ademais depreende-se dos autos, pelas diligências efetuadas, não haver qualquer notícia de ato que aponte contra a lisura e veracidade das afirmações fornecidas pelo prestador”.

Para Anderson Fecury, a prestação de contas é um importante aliado da Justiça Eleitoral na busca por oferecer ao cidadão a maior transparência possível no pleito eleitoral, de forma a garantir a vontade popular.

As atividades contábeis da campanha de Rosani Donadon ficaram sob responsabilidade do contador Jorge Tonel, com participação e orientação do advogado César Stefanes.

Para o advogado, a aprovação das contas representa a lisura e o trabalho criterioso desenvolvido no pleito eleitoral pela equipe da candidata eleita. “Isto comprova que tudo foi feito dentro da legalidade, respeitando a legislação eleitoral, através de um serviço criterioso, evitando possíveis abusos que possam comprometer as contas”, ressaltou Stefanes.

PRESTAÇÃO

A prestação de contas é um dos instrumentos fundamentais de uma campanha eleitoral. São normas que definem a obrigatoriedade de que candidatos, comitês financeiros e partidos políticos prestem contas, isto é, arrecadem e gastem recursos durante a campanha obedecendo aos ditames legais. Em linhas gerais, é um retrato sucinto da prestação de contas, instrumento importante usado pela Justiça Eleitoral para aferir a lisura das arrecadações e gastos de campanha.

