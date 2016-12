Maria José adota “mão de ferro” na gestão financeira da Câmara de Vereadores

Alçada à condição de presidente em virtude da prisão dos demais integrantes da Mesa Diretora do Legislativo vilhenense, a vereadora Maria José da Farmácia (PSDB) adotou medidas severas de austeridade.

Em virtude deste posicionamento, ela garante que fecha a gestão com todos os pagamentos em dia, incluindo o funcionalismo, e ainda pode dispor de dinheiro para incorporar patrimônio à Casa de Leis.

Entre as medidas adotadas estão o veto a concessão de diárias ao longo de sua permanência à frente da Câmara, e a limitação de cargos de assessoria aos suplentes que assumiram mandato, que puderam contratar apenas duas pessoas para o trabalho.

Ao Extra de Rondônia, Maria José explicou que era preciso tomar essas medidas de contenção de despesas em virtude da situação em que o Legislativo ficou após a prisão de sete dos dez vereadores da cidade. “Tivemos que exonerar cerca de 60 assessores que trabalhavam para eles, pagando todos os direitos trabalhistas e tributos. Além disso, havia contas para serem colocadas em dia, o que também já foi feito”.

A decisão de cortar diárias aos vereadores ou funcionários desde que tomou posse também decorre da crise política que se abateu sobre o Município, somada ao pouco tempo que resta para o final do mandato. “Neste momento não se justifica qualquer tipo de viagem, por isso não liberei pagamentos deste gênero na semana passada, quando vereadores queriam ir para a capital acompanhando o prefeito em audiência com a SEDUC. Era um assunto de responsabilidade do Estado, portanto o mais certo seria o prefeito estar acompanhado por deputados estaduais, e não vereadores. Quem viajou foi por conta própria”, explicou.

Já no que se refere a contratação de assessoria aos suplentes que assumiram o mandato a partir de novembro, a limitação de duas portarias para cada vereador foi tomada por uma questão de “coerência”. “Como o tempo de atuação parlamentar destes colegas vereadores não passaria de dois meses, achei razoável que eles contassem com dois funcionários, um para serviço externo e outro para cumprir o horário de expediente”, frisou.

A presidente da Câmara de Vereadores também declarou que sua gestão é “totalmente transparente”, e que as informações que prestou ou qualquer outro assunto relativo ao Legislativo está “à disposição dos interessados, com total acesso aos dados”.

