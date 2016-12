Pagamentos do SAAE a empresa suspeita foram parar na conta de ex-assessor de Rover

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 1, no Fórum de Vilhena, audiência referente ao processo sobre supostos desvios de verbas que teriam sido cometidos por servidores e outras pessoas em processos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

O delegado de Polícia Civil Fábio Campos, que participou das diligências, foi arrolado como testemunha da acusação e prestou depoimento.

A oitiva com a autoridade policial deve complicar a situação dos acusados, uma vez que Campos confirmou que a quebra do sigilo bancário da empresa e envolvidos revelou que praticamente todos os cheques emitidos para pagamentos indevidos à empresa MWX, supostamente fantasma, foram parar na conta de um assessor do gabinete do prefeito afastado Zé Rover.

Conforme fontes do Extra de Rondônia, o servidor que teria recebido o dinheiro é Washington Sarat, que antes de estar lotado na assessoria direto de Rover foi secretário-adjunto de Governabilidade, na época em que Gustavo Valmórbida era o titular da pasta.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia