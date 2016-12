Senadores de RO queriam acelerar votação para acabar com pacote anti-corrupção

A informação é do colunista de Porto Velho, Alan Alex, em sua coluna informativa diária “Painel Político”.

De acordo com o comunicador, “os três senadores de Rondônia, Ivo Cassol (PP), Valdir Raupp (PMDB) e o decorativo Pastor Valadares (?) segundo suplente de Acir Gurgacz (PDT) estavam entre os 14 votos que queriam acelerar a votação no Senado para acabar de uma vez por todas com o pacote anti-corrupção”.

Alan Alex disse que o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB), tentou emplacar a votação ainda nesta quarta-feira, mas o plenário decidiu pelo adiamento para que a matéria fosse melhor avaliada. A Câmara dos Deputados derrubou 6 das 10 medidas, em manobras que desfiguraram o projeto original.

O Extra de Rondônia deixa espaço às assessorias dos senadores pra eventuais esclarecimentos do caso.

Veja abaixo a relação dos senadores que tentaram “apressar” o fim das 10 medidas. A lista é da Folha de São Paulo.

Texto: Extra de Rondônia / Alan Alex

Foto: Painel Político