Vera da Farmácia destaca ações do prefeito interino sobre macrodrenagem

Autora de requerimento aprovado há duas semanas pedindo informações sobre a obra, a vereadora Vera da Farmácia, do PMDB, falou sobre a resposta do Executivo, traduzida através de ações.

“Apesar de ainda não ter recebido a resposta formal do requerimento, a atitude do prefeito Célio Batista em realizar trabalho de contenção da erosão e determinar a correção de erros do projeto demonstram que a propositura que apresentei surtiu efeito”, declarou.

Vera Borba também aproveitou a oportunidade para falar de benefícios que obteve para o Município em viagem recente à capital.

Sobre a macrodrenagem, Vera da Farmácia afirmou que o assunto é de seu profundo interesse e conhecimento. “Sou empresária no Cristo Rei, com estabelecimento na Avenida Melvin Jones, e há anos sofro como todos os demais moradores daquele setor da cidade com as enxurradas e alagamentos. Acompanhamos todo o desenrolar da implantação do projeto, cujas obras já deveriam estar concluídas, e queremos além de uma resposta, atitude por parte do Executivo para resolver o problema”, declarou.

Ela considerou que o primeiro passo foi dado pelo prefeito interino, mas manterá estreito acompanhamento das ações.

Sobre a viagem para a capital, ocasião em que participou de audiências em diversas secretarias do governo estadual e com deputados, Vera destacou a confirmação de liberação de emenda parlamentar da deputada Rosangela Donadon (à esquerda na imagem) destinada à saúde, verba que será aplicada na aquisição de medicamentos e material penso para o Hospital Regional. “O valor do recurso é de um milhão e quatrocentos mil reais”, destacou.

A vereadora também agradeceu ao deputado Só na Bença (no centro da imagem) pelo compromisso de apresentar emenda para compra de uma ambulância para Vilhena, assim como ao deputado Cleiton Roque que também garantiu empenhar verbas a serem aplicadas no setor da saúde. “A prefeita eleita Rosani Donadon deve apresentar a demanda para encaminharmos ao deputado”, disse.

Vera Borba também teve encontro com o deputado vilhenense Luizinho Goebel, que afirmou intenção de trabalhar em parceria com a vereadora.

Finalizando, a parlamentar agradeceu o apoio de Rosangela Donadon, que a acompanhou em praticamente toda a agenda cumprida em Porto Velho, “consolidando nossa parceria em prol de Vilhena”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia