Vilhenense cria e patenteia invenção inovadora

O vilhenense Hebert Heroito da Costa criou e patenteou uma invenção inovadora, que de acordo com ele poderia resolver o problema de energia das indústrias.

Costa explicou que criou uma roda de uma tonelada que através de um mecanismo simples gira e cria energia necessária para manter motores.

“Tive a ideia de fazer essa roda há cerca de 10 anos, logo após voltar de uma temporada de trabalho no Japão”, contou Hebert que informou que apresentou o projeto da roda para professores do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) campus de Vilhena que através de cálculos e estudos viram a aplicabilidade do projeto.

“Os professores do Ifro de Vilhena pretendem construir no próximo ano um protótipo, pois eu ainda não fiz por precisar de um investimento alto”, informou Costa que atualmente tenta comercializar a invenção.

Costa ressalta que caso a invenção dele fosse construída e colocada em funcionamento traria vários benefícios entre eles à economia de energia e também contribuiria para a produção de uma energia limpa sem danos ao meio ambiente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia