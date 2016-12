Bazar beneficente angaria fundos para campanha “Natal Solidário” em Colorado

Neste sábado, 10, será realizado um bazar beneficente para arrecadar fundos para campanha “Natal Solidário”.

A iniciativa é coordenada por um grupo de voluntários e acontecerá das 08h às 17h na feira municipal em Colorado do Oeste.

Roupas, calçados, bolsas, produtos de informática, dentre outros itens estarão sendo vendidos com valores a partir de R$ 0,50.

A gerente de loja Geny Campanholi, é uma das voluntárias, e destacou que todo o dinheiro obtido com o bazar será revestido em cestas básicas e brinquedos a serem distribuídos as famílias carentes no município.

Aos que desejarem fazer doações para bazar podem entrar em contato pelos telefones (69) 98122-3001 (falar com Aniele); 98406-2732 (falar com Caliope) e 98400-1061 (Geny).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação