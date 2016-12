Choque entre caminhonete e moto deixa uma pessoa ferida

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 2, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da caminhonete Mitsubishi com placas de Comodoro-Mato Grasso, trafegava pela Rua Ivan Máximo Alves, quando no cruzamento com a Rua João Bernal, colidiu com o motociclista.

No choque, o condutor da moto Honda CG com placa do Vale do Paraíso – Rondônia sofreu ferimentos e foi levado para o pronto do socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia