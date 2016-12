Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 05 acidentes de trânsito que resultaram em 06 feridos e nenhuma morte.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA

Foram fiscalizados 684 veículos e 1029 pessoas, destas 257 realizaram teste etílico, sendo que 02 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool..

FISCALIZAÇÃO RADAR

Nenhum veículo foi flagrado com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

203 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF apreende carga de 41m³ de madeira que vinha sendo transportada de forma ilegal

A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira (29) madeira que vinha sendo transportada de forma ilegal. O flagrante se deu as 17 horas, nas proximidades do quilômetro 611 da BR 230, e, Humaitá-AM.

Os policiais abordaram o veículo Scania G/440 A6X4, conduzido por um homem de 30 anos, que transportava a madeira como carga. Após requerer a documentação necessária para este tipo de transporte, os policiais notaram que o motorista usou o mesmo DOF (documento de origem florestal) para duas viagens distintas. Sendo assim, configurou-se, em tese, o delito ambiental.

A madeira transportada foi apreendida e encaminhada ao Ibama para que se fizesse a mensuração do volume da mesma. O condutor do caminhão foi encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil da região.

Menor inabilitado é detido pela PRF em Ouro Preto do Oeste/RO

Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagra menor conduzindo veículo desprovido da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nesta última quarta-feira (29).

A ação se deu na altura do quilômetro 384 da BR 364, sentido crescente em Ouro Preto do Oeste/RO.

Na ocasião, a equipe da PRF avistou e abordou a motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, cor vermelha, ano 2008, conduzida por um adolescente de 17 anos de idade. Efetuado os procedimentos de praxe, os policiais constataram que condutor não possuía CNH e que este portava uma arma branca, tipo canivete. Questionado, o menor informou aos policiais que a motocicleta era de sua mãe.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste/RO.

PRF cumpre 4 mandados de prisão em Rondônia

Quatro foragidos da justiça foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas últimas 24 horas. Os mandados de prisão foram cumpridos durante fiscalizações de rotina realizadas nos municípios de Porto Velho/RO, Ji-Paraná/RO e Ariquemes/RO.

No momento do patrulhamento no quilômetro 520 da BR 364, os policiais abordaram o veículo VW/19.330 CTC 4×2, conduzido por um homem de 32 anos de idade, por volta das 18h30, desta última terça-feira (29).

Os policiais efetuaram buscas no banco de dados e constataram um mandado de prisão em aberto, em desfavor do motorista, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido crime de trânsito.

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 02 horas, desta quarta-feira (30), no quilômetro 352 da BR 364, quando a equipe da PRF abordou o veículo MBENZ/MPOLO PARA, cor branca, ano 2002, com itinerário de Costa Marques/RO para Porto Velho/RO.

Ao realizar busca pessoal dos ocupantes nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do passageiro de 26 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça no município de Costa Marques/RO, acusado de ter cometido furto qualificado e ao revistá-lo, os agentes encontraram no seu bolso um invólucro plástico contendo aproximadamente 200 gramas da substância análoga à maconha.

Minutos depois, às 02h06, no mesmo ônibus, os policiais constataram em desfavor da passageira de 33 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, referente ao crime de desacato, expedido pela 1° Vara Criminal de Costa Marques/RO.

Por volta das 07h15, os agentes da PRF abordaram um ônibus de transporte interestadual, que fazia linha de Rio Branco/AC a Cuiabá/MT, no quilômetro 760 da BR 364. Verificado as identificações de cada ocupante, os policiais constataram em desfavor do passageiro de 60 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de cometer crime contra o sistema nacional de armas.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Judiciária da localidade.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

Fonte: Assessoria de Comunicação/ PRF Rondônia