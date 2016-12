DENGUE: Colorado intensifica combate ao mosquito Aedes Aegypti

A Prefeitura de Colorado do Oeste, através de Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando diversas ações que visam intensificar o combate a dengue e conscientizar a população quanto ao foco do mosquito transmissor.

Na semana passada foram iniciadas as ações de visitas no Bairro Cruzeiro, com os agentes comunitários e atiradores do Tiro de Guerra 12/001 fazendo vistorias e orientando os moradores daquela região, e conseqüentemente em todos os bairros do município.

Dando continuidade as ações de conscientização foi realizado um Pit Stop em frente à prefeitura juntamente com a Policia Militar, onde os motoristas receberam folders explicativos e orientações dos agentes de saúde.

Segundo a coordenação de combate a Dengue, os trabalhos continuarão em ritmo intenso, mantendo o município em estado de alerta, já que o período chuvoso é propicio para proliferação da doença.

Segundo o diretor de Endemias, Valdeci Brito, que é coordenador das ações e a fiscal sanitária Dionês Mattielo, que é a presidente do Comitê, a melhor forma de prevenção é o combate aos focos do mosquito transmissor, proteção essa que não se dá apenas com o trabalho dos agentes de endemias, mas também com o apoio da população, que deve estar atenta a lugares propícios à reprodução do mosquito que causa a dengue.

Conforme ambos, as atividades seguirão a todo vapor, sendo realizados mutirões de visitas constantes.

Texto e fotos: Assessoria