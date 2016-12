Eleitos de Chupinguaia serão diplomados no dia 12

A cerimônia foi marcada pela Justiça Eleitoral, comarca de Vilhena, da qual o Município de Chupinguaia faz parte. A solenidade de diplomação da prefeita eleita Sheila Mosso, do vice-prefeito Daniel Rosa do Paraíso, além dos vereadores eleitos e suplentes, será na Câmara de Vereadores de Vilhena, com início às 09h00. Para participar do evento é obrigatória a apresentação de convite.

Os vereadores e suplentes que serão diplomados são: Raquel Lisboa Louback Vieira; Valmir Passito Xavier; Antonio Pereira dos Santos; Mônica de Cassia da Silva; Ederson Luis Fassicolo; Maria Aparecida da Costa; Vanderci de Paula Campos; Rubens dos Santos Pereira; Antonio Francisco Bertozzi, Lindaura Ferreira da Silva; Danilson Ramos da Cruz e Fernando Pereira da Silva.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia