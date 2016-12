Faculdade AVEC realiza formatura de 87 bacharéis em Direito

A Faculdade AVEC realizou nesta quinta-feira, 01 de dezembro, a formatura da 13ª turma de Direito da instituição, onde colaram grau 87 bacharéis.

Prestigiaram a formatura cerca de 1.300 pessoas, que lotaram o salão nobre da faculdade, entre eles autoridades, professores, familiares e convidados.

O patrono da turma foi o professor Jefferson Ouribes Flores e o Paraninfo escolhido pela turma foi o professor e promotor de justiça, Elício de Almeida e Silva.

A formanda Valquíria Carvalho Selhorst foi a oradora da turma e o formando Claudinei Costa de Faria o juramentista.

A cerimônia comandada pelo vice-diretor da Faculdade AVEC, Roberto Scalércio Pires, teve a outorga do título de “Professor Honoris Causa” ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Rondônia, Andrey Cavalcante, por seus relevantes serviços prestados ao bem do Direito em Rondônia.

O professor José Gonzaga da Silva Neto, presidente da REGES mantenedora da Faculdade AVEC, expressou felicidade pela formatura dos 90 acadêmicos e salientou que a carreira jurídica é de muitos estudos.

“Fico feliz por cada um aluno nosso que se forma, fico feliz por sua família. Essa conquista é especial, mas é necessário se manter na vanguarda e evoluir com o Direito, continuar estudando e se especializando. Precisamos ser eficientes e eficazes, isto é, fazer com que as coisas corretas sejam feitas”, disse o presidente.

Texto e fotos: Assessoria