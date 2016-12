Justiça nega retirada de tornozeleira eletrônica a ex-diretor do SAAE

Investigado por suposta participação em esquema de desvio de verbas na época em que presidiu o SAAE de Vilhena, o advogado Josafá Lopes Bezerra pleiteou à Justiça a retirada do dispositivo de rastreamento eletrônico.

Ele alegou possuir compromissos profissionais em outras cidades, estando portanto impedido de exercer o seu trabalho. Disse também que o prazo para conclusão do inquérito já teria se esgotado.

A juíza de Direito Liliane Pegoraro Bilharva não acatou o pedido, argumentando que o acusado não está impedido de viajar a trabalho, desde que justifique formalmente a razão do deslocamento e receba autorização judicial, coisa que já aconteceu.

Ela também explicou que a questão do prazo de conclusão do inquérito nesta situação específica é impróprio, posto a quantidade de envolvidos e a complexidade do caso.

A partir de tal arrazoado, a magistrada negou o pedido, e Josafá Bezerra permanece monitorado eletronicamente.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia