POKER: coloradense vence torneio em SP e fatura R$45.200

O morador de Colorado, José Carlos Lúcio, foi vencedor no maior torneio de poker do hemisfério sul, realizado entre os dias 22 a 1 de dezembro, no Golden Hall do WTC Sheraton em São Paulo.

José ganhou na categoria Seniors do BSOP Millions, que não acontece em todas as etapas.

Além do troféu, ele levou R$ 45.200 pela vitória e celebrou aos gritos. “Não tenho palavras. Você vai para um torneio querendo chegar no final e entrar na mesa final já é uma grande emoção, mas quando você entra short ainda e começa a runnar, a emoção é dobrada; cada eliminação é um grito de vitória”.

O campeão, que fez sua primeira participação no BSOP Millions, explicou que começou a mudar seu destino no torneio após realizar um bom call.

“Quando eu estava shorte paguei um blefe enorme, que comprometeria todo meu stack, mas eu vi que ele estava roubando e falei ‘esse é meu, não vai roubar!’ Senti que estava roubando e paguei, a partir daí foi só alegria”, comentou o morador de Colorado ao site oficial do torneio.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e Informações: superpoker.com.br