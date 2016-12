Rádio comemora nove anos em Colorado com desfile e show de banda do PR

No próximo dia 10 de dezembro acontece o desfile de escolha da Garota Transamérica 2017, na praça de alimentação do Parque de Exposições, em Colorado do Oeste.

A rádio Transamérica Hits comemora na data nove anos no município. Na passarela, dez lindas garotas da região Cone Sul mostraram seus atributos aos jurados, a fim de conquistar o título Garota Transamérica 2017.

O evento, com entrada gratuita ao público, contará com animação da Banda Focus do Paraná (PR).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação