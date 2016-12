Só na Bença parabeniza funcionários do DER pelo recapeamento das ruas e avenidas

O deputado estadual Só na Bença (PMDB) parabenizou os funcionários e dirigentes do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Obras Públicas (DER) pela finalização das obras de recapeamento das ruas e avenidas do município de Parecis.

“Fiz a indicação ao governador Confúcio Moura (PMDB) para que fosse realizado o recapeamento das vias públicas de Parecis e tenho a grata satisfação de observar que os serviços foram realizados pelo DER. Por isso, quero parabenizar as pessoas que estiveram envolvidas, direta e indiretamente, com os serviços”, declarou Só na Bença.

De acordo com deputado Só na Bença, que é presidente da Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia Legislativa, a recuperação das ruas e avenidas prevêem a otimização e a mobilidade urbana. “Essa ação é de suma importância para infraestrutura do município, pois permitirá melhor fluidez no trafego de veículos”, disse.

Ele tem atuado para que obras e serviços atendam as reivindicações da população, por isso, o parlamentar mantém constante diálogo com autoridades públicas e presidentes de associações e instituições.

“Penso que o mandato parlamentar tem que estar a serviço da população e é neste sentido que eu tenho trabalhado na Assembleia Legislativa. As indicações e emendas são reflexos das parcerias estabelecidas e estão relacionadas às necessidades e reivindicações apresentadas em reuniões das quais participo”, ressaltou o deputado Só na Bença.

Autor e foto: Assessoria