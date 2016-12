Três vereadores eleitos disputam presidência da Câmara de Colorado

As articulações de bastidores estão correndo à solta no meio político, apontando grande divisão entre os parlamentares eleitos para a próxima legislatura.

Os três vereadores eleitos interessados em comandar a Casa de Leis no primeiro biênio do mandato que começa em janeiro do ano que vem são Gercino Garcia (PMN), Baiano Leiteiro (PMDB) e Rudi Naue (PPS).

O primeiro é jornalista e estreante na política, enquanto os outros dois já possuem experiência no exercício de mandato parlamentar, incluindo participação na Mesa Diretora do Parlamento.

Baiano Leiteiro é o atual vice-presidente da Câmara de Vereadores coloradense, enquanto Naue já exerceu a presidência.

A cabala aos votos dos demais eleitos é intensa, e por enquanto não há perspectiva de consenso.

