Acidente envolve três veículos em cruzamento

Acidente envolvendo um carro VW Fox uma moto e um carro Fiat Palio aconteceu na manhã deste sábado, 3, no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo co informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do Fox trafegava sentido Cuiabá, quando no cruzamento teria avançado a preferencial e acertado o motociclista que seguia sentido aeroporto, que no choque foi lançado contra o Palio que estava parado na via esperando para cruzar sentido Porto Velho.

Na moto, além do condutor, havia um jovem de 14 anos. Eles foram levados para o pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia