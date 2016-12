Após matéria do Extra, Seduc regulariza transporte escolar em Corumbiara

A representante da secretaria estadual de Educação para aquele Município, Maria Ferreira, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, nesta sexta-feira, 3, para informar que autorizou um posto de combustíveis local a manter o abastecimento da frota escolar, que já voltou a operar.

Segundo ela, não há atraso nos repasses do convênio entre o Estado e o Município, que irá receber a segunda parcela na próxima semana.

Maria Ferreira explicou que a prioridade hoje era retomar o transporte dos alunos da rede pública a fim de prejudicar os estudantes. “Isso já está resolvido, e a situação retomou a normalidade”, garantiu.

A respeito da forma como os repasses do convênio são liberados, ela explicou que os recursos são encaminhados ao Município em três parcelas, durante período compreendido entre abril de um ano e o mesmo mês do ano seguinte. “A primeira parcela foi encaminhada na época do início do convênio, no primeiro semestre. A próxima será liberada na semana que vem, e em abril do ano que vem o Município recebe a última parcela”, esclareceu.

O caso é regularizado após matéria do Extra de Rondônia denunciado a falta de transporte para mais de 700 estudantes da rede pública.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa