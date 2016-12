Coordenadora de campanha desmente servidora e apresenta serviço voluntário

A coordenadora da campanha de vacinação antirrábica, Roseli Chaves de Castro, da Vigilância Sanitária, falou sobre a denúncia que a servidora Carol Silva fez ao Extra de Rondônia na manhã deste sábado, 3, em Vilhena.

Na versão da denunciante, o ponto de vacinação em que ela trabalha não oferecia nenhuma condição para a vacinação. Carol falou que o local não oferecia segurança e que dentre outras coisas não recebeu alimentação e nem água dos coordenadores da campanha.

Entretanto, do outro lado, a coordenadora da campanha desmentiu a servidora e inclusive apresentou a reportagem do site como é feito o trabalho pela Vigilância. “Estamos inconformados com essa situação, pois a denúncia é mentirosa e veio para denegrir a campanha”, desabafou Roseli.

Ainda, segundo a coordenadora, todo ano a campanha é realizada com o trabalho voluntário. “O pessoal que trabalha na campanha, na maioria das vezes são servidores públicos que depois ganham folgas nas secretarias onde atuam”, falou Roseli, citando que a denunciante estava insatisfeita com os dias de folga que havia de pegar por trabalhar na campanha.

Roseli ainda citou que esta não é a primeira vez que Carol trabalha na campanha e que se ela estava insatisfeita era só ter avisado com antecedência que o posto seria destinado a outra pessoa. “Ela não é obrigada a trabalhar, inclusive foi ela que optou por trabalhar nessa praça”, disse Roseli.

Sobre as condições de trabalho e a falta de comida, Roseli esclareceu que os cães e gatos vacinados sempre são os donos que seguram e que toda a alimentação está sendo levada aos voluntários nos postos de vacinação, incluindo café da manhã, almoço e lanche da tarde. A reportagem presenciou o momento em que o lanche da tarde era preparado para ser levado aos servidores.

A água mineral este ano não está sendo fornecida, pois segundo a coordenadora, todos os postos de vacinação possui bebedouro, pois a maioria é em escolas, postos de saúde ou praças públicas. A campanha conta com 150 voluntários, sendo servidores municipal e acadêmicos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia