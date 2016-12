Emoção e despedida marca formatura de 77 Brigadistas Bombeiros Mirins em Vilhena

A Associação El Shaddai Educar Bombeiros Mirins (AESED), realizou na noite desta sexta-feira, 2, no Templo Sede da Igreja El Shaddai, a formatura de 77 Brigadistas Bombeiros Mirins. O Projeto Social Brigada Bombeiros Mirins é um, dentre outros, que a AESED e a Igreja El Shaddai já desenvolvem.

Em entrevista, exclusiva ao Extra de Rondônia, o Presidente da Associação Bombeiros Mirins, Apóstolo Edeclaudio e o Coordenador do Projeto CB/BM/Hiuri , relataram que o projeto surgiu de uma visão provocada por um desejo de mudanças no contexto social, em especial no âmbito do Universo da Criança e do adolescente. O Presidente, Ap. Edeclaudio, pontuou que as experiências vividas por cada pessoa em sua infância e adolescência refletem valores, estímulos, segurança e auto controle. Por sua vez o Coordenador, CB/BM/ Hiuri afirmou que o aprendizado no curso, quando bem ajustados facilitarão uma vivencia com afetividade, solidariedade e apoio, tornando as dificuldades, inerentes ao desenvolvimento de cada indivíduo, mais brandas.

A formatura ocorreu sob a coordenação do Comandante do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, 1ºSG/Denizar. Prestigiaram o evento o Sub Comandante do Corpo de Bombeiros de Vilhena, Tenente Moacir, a TEN/PM/DENTISTA/ Luana, o SGT/BM Rossendy. O Coordenador dos Agentes Mirins, SD/PM Eleson e a Vereadora Leninha do Povo.

Em sua fala, o Presidente dos Bombeiros Mirins, Ap. Edeclaudio, iniciou citando o Salmos 126, falando da alegria de ter ajuda de Deus em tudo, esclarecendo também que, para chegar à conclusão de mais uma etapa não foi uma tarefa fácil, sendo enfático ao dizer: “não podemos pensar que obras sociais relevantes são feitas com discursos vazios e desprovidos de ações fáticas também relevantes”. Ao prosseguir falou da responsabilidade social da Igreja, na formação dos futuros cidadãos, razão pela qual criou a AESED, dando origem ao projeto. Falou ainda da omissão e inadimplência do Poder Público, nestes dois anos, em relação ao Projeto, sendo enfático ao dizer que a Igreja El Shaddai, a AESED, os Pais, e alguns colaboradores anônimos são os únicos que mantem o projeto financeiramente.

O Presidente ainda agradeceu a parceria firmada com o Corpo de Bombeiros, na pessoa do Capitão Guedes, Comandante do Corpo de Bombeiros de Vilhena, e a parceria firmada com Exército Brasileiro, na Pessoa do1º SGT/Denizar, destacando sua importância para a formação das crianças. Enalteceu o excelente trabalho desenvolvido pelo Coordenador do Projeto CB/BM Hiuri e sua Esposa Kerullin, e toda equipe de voluntários. Por fim apresentou os Pais como verdadeiros heróis, por acreditarem e investirem em seus filhos, destacando os Brigadistas como Campões, os quais estão sendo forjados para serem cidadãos exemplares, resgatando a ética, a moral, o amor à pátria e à Bandeira e os bons costumes, sendo os futuros da Nação.

O TEN/Moacir, Sub Comandante do Corpo de Bombeiros de Vilhena, em sua fala, destacou a importância do projeto e o quanto estava emocionado em participar de momento tão vultoso. Falou da credibilidade da Instituição Corpo de Bombeiros e da importância da Parceria, esclarecendo que a mesma só tende a crescer cada vez mais. Elogiou a conduta do CB/BM Hiuri e seu excelente trabalho na Coordenação do Projeto, o que traz orgulho à corporação.

CB/Hiuri, Coordenador do Projeto, destacou o dia a dia dos trabalhos realizados com os Bombeiros Mirins. Muito emocionado, falou das experiências vividas nesses dois anos, e o quanto todos passaram a fazer parte de sua vida. Falou da Unidade como sendo a base do êxito e do sucesso, e destacou o importante trabalho realizado por sua esposa Kerullin e por toda a família, que também abraçou o projeto. Esse momento foi marcado por muita euforia e salva de Palmas, um reconhecimento à altura do relevante trabalho desenvolvido pelo Coordenador e toda Equipe.

Por fim, o Presidente, Ap.Edeclaudio fez uma oração de agradecimento a Deus, citando o livro de Provérbios 22:6 “Ensina a criança no Caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele!”. Agradeceu a todos os presentes, sendo o cerimonial encerrado pelo 1º SGT/ Denizar, fazendo as considerações finais.

HOMENAGENS E DESPEDIDA

A noite marcada pela emoção, ainda contou com a despedida dos responsáveis pelo projeto e colaboradores Cabo BM Hiuri e Kerullin, que foram homenageados por brigadistas e por pais presentes.

O Bombeiro Mirim Prudente também foi homenageado pelo bom desempenho nas atividades.

Texto: AESED/Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia