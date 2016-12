Ezequiel Neiva anuncia lançamento de programa de recuperação de rodovias em RO

Em visita a redação do Extra de Rondônia na manhã deste sábado, 3, o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, anunciou que será lançado, ainda este mês de dezembro, o Programa de Planejamento de Manutenção das Rodovias do Estado.

Ele informou que o lançamento será realizado em Cabixi, e a RO 370 será a primeira rodovia a receber a recuperação que será feira com micro revestimento asfáltico. “A meta é que cerca de 400 quilômetros rodovias pavimentadas sejam recuperadas”, disse.

Há cerca de um ano no comando do DER, ele afirmou que o trabalho executado tem sido gratificante.

Ele contou que neste período investiu na recuperação das maquinas que estavam paradas e também na aquisição de novos equipamentos.

Ezequiel Neiva informou também que o DER está com várias frentes de trabalho no Cone Sul, trabalhando na recuperação de várias rodovias, entre elas, no município de Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, entre outros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação