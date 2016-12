Homem morre em Cascavel e amiga procura parentes em Vilhena

Neste sábado, 3, uma mulher que se identificou como Daiane, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, via rede social, relatando que um amigo dela por nome Maurílio Carlos Zodenonis, mais conhecido por “Nilo”, morreu na cidade de Cascavel – Paraná.

Segundo relatos de Daiane, ela era amiga de Nilo, e ele tem parentes em Vilhena, o pai se chama Arlindo Zodononis, é a única pessoa que ela sabia o nome. Ela não tem nenhuma foto de Nilo.

Se alguém conhecer Arlindo ou qualquer parente de Nilo entrar em contato pelo telefone 45-9807-2822 falar com Daiane.

Se acaso não localizar nenhum parente da vítima, será sepultado como indigente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração