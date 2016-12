Jovem bate em traseira de carro e vai parar no hospital

Acidente envolvendo uma moto Honda CG 125 e um carro Toyota Corolla aconteceu na noite deste sábado, 3, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro trafegava pela Avenida Brasil (30), sentido BR-174, quando próximo ao cruzamento com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, diminuiu a velocidade para dar passagem a um veículo que trafegava em sentido contrário, neste momento foi atingido na traseira pelo motociclista.

No choque, o jovem de apenas 18 anos sofreu ferimentos e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia